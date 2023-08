MUSTAFA USTA

Sinop'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı. İndi bindi ücreti 9 TL'den 12 TL'ye, en uzak mesafe öğrenciler için 12 TL, vatandaşlar için 15 TL oldu. Sinoplu Yaşar Özbilen, "Bu zam enflasyonun ve Türkiye'nin iyiye gitmediğine dair bir netice. Mazot 40 lira olursa, her gün 4-5 lira zam gelirse dolmuşa da zam gelecek. Dolmuşçu da haklı çünkü o da bir enerji yakıyor. O da çalıştırdığı şoföre para veriyor. Bence bu gidişle ülke olarak tam dibi bulacağız" dedi.

Sinop'ta 6 Nolu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni tarifeye göre, normal ücretlerin en düşüğü olan indi bindi ücreti 9 TL'den 12 TL'ye çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesinde en yüksek ücretin ödeneceği güzergah eski tarifede olduğu gibi Sinop-Akliman-Dibekli güzergahı oldu. Bu bölgeye gidecek yolcuların ödeyeceği dolmuş ücreti 15 TL olarak belirlenirken aynı bölgeyi kullanacak öğrencilerin ödeyeceği ücret ise 12 TL oldu. 75 yaş üstü yolcular için ücret ise 10 TL olarak belirlendi.

"SURİYE'DEN O KADAR KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİRSEN TÜRKİYE'DEKİ AÇ"

Sinoplu vatandaş Yaşar Özbilen, şöyle konuştu:

"Bu zam enflasyonun ve Türkiye'nin iyiye gitmediğine dair bir netice. Mazot 40 lira olursa, her gün 4, 5 lira zam gelirse dolmuşa da zam gelecek. Dolmuşçu da haklı çünkü o da bir enerji yakıyor. O da çalıştırdığı şoföre para veriyor. Bence bu gidişle ülke olarak tam dibi bulacağız. Sıfıra ineceğiz. Niye derseniz bir simit 8 lira, çay 8 lira, ekmek 8 lira olmuşken ben dibi bulacağımızı düşünüyorum. Dua ediyorum ki, iç savaşa girmesin. Çok yakında marketlerden çıkanların önünde akşam üstü birileri bekleyecek. 'Ağabey ben açım, o poşetin bir tanesini bana ver' diyecek. Zorla da olsa alacak. Suriye'den o kadar kişiye vatandaşlık verirsen Türkiye'deki aç. İllaki bir şeyler yapacak. Kendi karnını, çoluğunun çocuğunun karnını doyuracak. Yazıklar olsun diyoruz."

"ZAMLAR CEBİMİ ÇOK ETKİLİYOR"

Dolmuşu aktif olarak kullanan Ceren Demiralp, "Bu zamların artması bizim moralimizi bozuyor. Cebimizi çok etkiliyor. Ben dolmuş kullanan bir kişiyim. Benzinin artmasıyla, dolmuş fiyatlarının da artması normal. Onlar bizi kurtarmıyor diyor. Gerçekten gidişatı iyi bulmuyorum. Bizim alım gücümüz de düşüyor. Marketten çok az miktarda ürün alıyorum. Her şeyi düşünüyorum. İl dışına çıkacaksam daha uygun tarifelere bakıyorum. Önceden böyle değildi. İstanbul'a her zaman gidebiliyorduk. Şu an da nasıl gider, gelirim diye düşünüyorum. Zamlar cebimi çok etkiliyor" dedi.

"ARTIK İNSANLAR İSYANLARDA"

Dolmuşu aktif olarak kullanan Şaziye Özcan, "Bu zamlara artık dayanılmıyor. Artık dolmuşa dakika başı zam geliyor. 12 lira olmuş. 2 gün sonra 15-20 lira olacak. Halk gerçekten zor durumda. Emeklilerin işi bitmiş zaten. Her gün mazota gelen zam bizi etkiliyor. 3-4 gün sonra tekrar gelecekmiş. Halk buna dayanır mı, dayanamaz mı bilemiyoruz. Artık insanlar isyanlarda. En başta ben" diye konuştu.

Dolmuş zammını değerlendiren Nurgül Yalçın, "Gidişatı hiç iyi bulmuyorum. İnsanlar ne yapsınlar. Mecbur zam yapıyorlar. Benzine zam geldiği için mecbur dolmuşçular da zam yapıyor. Böyle gittiği sürece hiç iyiye gitmiyoruz" dedi. Sinoplu vatandaş Gökhan Canel ise, "Her şeye zam geldi. Adamlar ne yapsın? Kurtarmıyor demek ki. Her şeye zam geldi ama maaşlarda ve enflasyonda hiçbir ilerleme yok. Mazota zam geldiği için ben elektrikli araca döndüm. Bunun çaresini de böyle bulduk. Bundan sonra elektrikli. Buna da zam gelirse bunu da bırakıp köye yerleşiriz" ifadelerini kullandı.