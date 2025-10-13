Haberler

Sinop'ta Devrilen Otomobil Kazasında İki Yaralı

Sinop'ta Devrilen Otomobil Kazasında İki Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü Osman P. ve yanındaki yolcu Gülçin P. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Boyabat Kastamonu kara yolu üzerinde Boyabat yönüne seyir halindeki Osman P. idaresindeki 34 GF 5080 plakalı otomobil, İmamlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Gülçin P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
