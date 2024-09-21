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Sinop'ta Dere Yatakları Temizleniyor

Sinop'ta Dere Yatakları Temizleniyor
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Türkeli ilçesinde, oluşan rusubatların temizlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında çalışma yürütüyor. Temizlikle, sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde dere yataklarında oluşan rusubatın temizlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince çalışma yürütülüyor.

İlçede 2021 yılı ve geçen yıl meydana gelen taşkınlar sonrasında dere yataklarında biriken taş, çakıl, ağaç dalları gibi maddeler, DSİ'ye ait iş makineleriyle temizlenip kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla özellikle yağışlı havalarda meydana gelen sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Temizlik çalışmasıyla doğal afetlerin zararının en aza indirilmesi ve halkın güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

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