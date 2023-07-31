Sinop'ta denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop'un Heyamola sahilinde serinlemek için denize giren 4 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve sağlık ekipleri çağrıldı. 4 kişi uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.