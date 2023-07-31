Sinop'ta denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Sinop'un Heyamola sahilinde serinlemek için denize giren 4 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve sağlık ekipleri çağrıldı. 4 kişi uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.
Sinop'ta serinlemek için denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Sinop'un Heyamola sahilinde serinlemek için denize giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu 4 kişi güçlükle denizden çıkarıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel