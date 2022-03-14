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Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberler: Sinop'ta dengesini kaybederek denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta dengesini kaybederek denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent iskelesinde yürüyüş yapan Ayşe T. dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yaralı olarak denizden çıkarılan Ayşe T. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberleri: Denize düşen kadın, polis ekipleri tarafından kurtarıldı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sahil Güvenlik, Polis, Sinop, Güncel, Haberler

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