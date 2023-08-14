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Bir aile yok oldu...Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi

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Sinop'ta Heyamola Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi. Baba Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe'nin ardından 17 yaşındaki Büşra Cinbe de hayatını kaybetti.

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi.
Sinop'ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi. Baba Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe'nin ardından 17 yaşındaki Büşra Cinbe de hayatını kaybetti.
İnşaat ustası baba Şaban Cinbe (45), yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmiş, 40 yaşındaki eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe'den de kötü haber gelmişti. Son olarak diğer kızları Büşra Cinbe de yaşam savaşını kaybetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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