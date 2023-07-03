Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yarışmalarında Dereceye Girenlere Koç ve Altın Hediye Edildi

Sinop'ta düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yarışmalarında dereceye giren katılımcılara koç ve altın hediye edildi. İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları düzenlendi. Yarışmada bir saat süreyle direkten Türk bayrağını alan Önder Akkaya, bayrağı Vali Erol Karaömeroğlu'na takdim etti. Halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın verildi.

Sinop'ta, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere, koç ve altın hediye edildi.

İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları düzenlendi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen yarışmalarda, katılımcılar bir saat süreyle direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

Yarışmada, Önder Akkaya uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağı Vali Erol Karaömeroğlu'na takdim etti.

Akkaya ile halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın verildi.