Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları
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Sinop'ta düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde, halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye girenlere koç ve altın hediye edildi.

Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, koç ve altınla ödüllendirildi.

İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi.

İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

Yarışmada Önder Akkaya, uzun uğraşlar sonucunda aldığı Türk bayrağını Vali Mustafa Özarslan'a takdim etti.

Akkaya ile halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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