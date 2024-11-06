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Sinop'ta Deniz Yosunlarından Gübre ve Biyoplastik Üretilecek Proje

Sinop'ta Deniz Yosunlarından Gübre ve Biyoplastik Üretilecek Proje
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Sinop'ta hayata geçirilen 'Büyük Temizlik' projesi ile deniz kıyılarındaki yosunlar gübre ve biyoplastik üretiminde kullanılacak. Proje, çevresel sorunlara çözüm bulmayı ve ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor.

Sinop'ta uygulamaya konulan "Büyük Temizlik" projesi kapsamında deniz kıyılarında oluşan yosunlardan gübre ve biyoplastik üretilecek.

Sinop Üniversitesi öncülüğünde Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen projeyle deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkileri azaltılarak, ekonomik açıdan değerlendirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği destekli yürütülen çalışmada, Sinop Üniversitesinin yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, Batum Devlet Üniversitesi ve Şumnu Üniversitesi de proje ortağı olarak yer alıyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bat, üniversitenin Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bilim camiası olarak Karadeniz'de oluşan çevre sorunlarının çözümlerine yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.

Kıyılarda toplanan yosunların da Karadeniz havzasında su kirliliğine yol açan etkenlerden biri olduğuna dikkati çeken Bat, geliştirdikleri projeyle söz konusu yosunların gübre ve biyoplastik üretimi için kullanılacağını dile getirdi.

Bat, projenin 2025 yılının ilk diliminde uygulanmaya başlanacağını anlatarak şöyle konuştu:

"Projemiz Türkiye dahil 7 ülkeyi kapsamaktadır. Yapacağımız çalışmayla makro alglerin ötrofikasyon üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenecek. Bu amaçla bilimsel araştırmalar için kapsamlı bir metodoloji oluşturulacak ve ilgili laboratuvar altyapıları güçlendirilecek. Ortak üniversitelerin laboratuvarları araştırmalar için kullanılacak. Araştırmacılara ise kapasite geliştirme desteği sağlanacak. Makro alglerin biyoplastik ve gübre üretimi gibi potansiyel kullanım alanları da fizibilite çalışmaları ile değerlendirilecek."

Projenin sadece teknolojik gelişmeyi amaçlamadığını kaydeden Bat, "Aynı zamanda çevre bilincini artırma amacı da taşıyor. Çalıştaylar, eğitim oturumları, temizlik etkinlikleri ve uluslararası konferanslar düzenleyerek deniz yosunları ve ötrofikasyon hakkında farkındalık yaratacağız. Hem akademik çevrelerde hem de yerel halkta çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Bat, çalışmanın sürdürülebilir bir gelecek için önemli olduğunun altını çizerek, "Projeye katılan her birey, kuruluş ve kurum, bu ortak hedef doğrultusunda Karadeniz'e ve çevresine değer katmayı amaçlıyor. Bu büyük projede yer alan paydaşlar, deniz yosunlarının çevresel ve ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkararak, Karadeniz'i korumaya ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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