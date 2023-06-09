Sinop'ta darp olayı: 4 kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Ömürcan Erkeşli'yi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Erkeşli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde Ömürcan Erkeşli'yi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Erkeşli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Ömürcan Erkeşli ile Asım K., Murat K., Hasan K., İbrahim Muhammet S. ve Yasin M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömürcan Erkeşli, darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı. Asım K., Murat K., Hasan K. ve İbrahim Muhammet S. çıkarıldıkları hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezaevine gönderildi.