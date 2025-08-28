Sinop'ta Dairede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Sinop'ta Dairede Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tümerkan Mahallesi'ndeki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

Tümerkan Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katındaki Fahri Demirtaş'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
