Sinop'ta Cüneyd-i Bağdadi Türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlar, Cüneyd-i Bağdadi Türbesi'ni de ziyaret ediyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlar, Cüneyd-i Bağdadi Türbesi'ni de ziyaret ediyor.

İlçeye bağlı Zaviye köyünde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katılanlar, köyde bulunan Cüneyd-i Bağdadi Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

Köy sakinlerinden Nazım Öztürk, türbenin yapımının milattan sonra 900'lü yıllara dayandığını söyledi.

Türbede aslında Cüneyd-i Bağdadi değil, onun yetiştirdiği bir zat ile eşi ve üç çocuğunun mezarının bulunduğunu anlatan Öztürk, "Cüneyd-i Bağdadi 910 yılında Bağdat'ta ölmüştür. Cüneyd-i Bağdadi İslamiyet'i yayması için göndermiştir." dedi.

Türbenin çevresinin önceden taş yapı olduğunu belirten Öztürk, "Sonradan beton yapıldı. Köylüler türbenin üzerine iki sefer çatı yapmışlar. Fakat her seferinde üç gün sonra çatı çökmüş." ifadesini kullandı.