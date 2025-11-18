Haberler

Sinop'ta Çöp Kamyonu Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta çöp kamyonunun çarptığı 66 yaşındaki Fikriye Özdemir yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1

1) SİNOP'TA SÜRÜCÜSÜNÜN ÇÖP KAMYONUYLA ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

SİNOP'ta sürücüsünün, çöp toplama işleminin ardından manevra yaptığı belediyeye ait kamyonun çarptığı Fikriye Özdemir (66), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunu kullanan Ekrem D.'nin, çöpleri topladıktan sonra manevra yaptı ve o sırada kamyonun önünden geçmek isteyen Fikriye Özdemir'e çarptığı öne sürüldü. Kamyon, Özdemir'in üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun Fikriye Özdemir'e çarpıp üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Trajedi, iyice yılan hikayesine dönüyor! Beklenen sonuçlar geldi
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
Giresun'da uzman çavuş evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Uzman çavuş evinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.