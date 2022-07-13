Sinop'ta çok sayıda bıçak ve muşta ele geçirildi
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda amaç dışı bıçak ve muşta ele geçirildi.
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda amaç dışı bıçak ve muşta ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesi Güzelkent köyü sahilinde bir kişinin amaç dışı bıçak ve muşta satışı yaptığı belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin çantasında yapılan aramada, 31 bıçak ve 7 muşta ele geçirildi.
Zanlı Y.M. gözaltına alınırken, bıçak ve muştalara el konuldu.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel