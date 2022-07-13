Sinop'ta çok sayıda bıçak ve muşta ele geçirildi Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda amaç dışı bıçak ve muşta ele geçirildi. Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda amaç dışı bıçak ve muşta ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesi Güzelkent köyü sahilinde bir kişinin amaç dışı bıçak ve muşta satışı yaptığı belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin çantasında yapılan aramada, 31 bıçak ve 7 muşta ele geçirildi. Zanlı Y.M. gözaltına alınırken, bıçak ve muştalara el konuldu. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Güzelkent Jandarma Türkeli Sinop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sinop'ta çok sayıda bıçak ve muşta ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.