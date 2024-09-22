Sinop'ta Coğrafi İşaretli Lakerda Yapımına Başlandı

Sinop'ta balıkçılar tarafından iri palamutlardan hazırlanan coğrafi işaretli lakerda (tuzlu balık), yapımına başlandı.

Kentte denize açılan balıkçıların ağlarına takılan toriklerden (iri palamut balığı), yaz aylarında tüketilmesi için lakerda yapılıyor.

Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle de tescillenen, kente özgü sezonun ilk lakerdaları, kavanozu 1200 liradan tezgahlarda satışa sunuldu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, palamut bolluğunun yaşandığı bir dönemde lakerda yapımına erken başladıklarını söyledi.

Palamudun bol olmasının lakerda fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini düşündüklerini vurgulayan Gündoğdu, "Şu an yeni yaptığımız lakerdaları geçen yılın fiyatından satmaya başladık. Çünkü palamut fiyatları düşük seviyelerde." dedi.

Gündoğdu, lakerdanın her zaman için özel alıcıları olduğuna dikkati çekerek, "Lakerdaya her zaman ilgi bir hayli fazla oluyor. Bu yıl da palamut bolluğuyla birlikte talepler var. Biz de o nedenle yapımına erken başladık. Hazırladığımız sezonun ilk lakerdalarını da tezgahlarımızda satışa sunduk." diye konuştu.