Sinop'ta Çocuklara Sıfır Atık Bilinci Aşılanıyor

Sinop'ta Çocuklara Sıfır Atık Bilinci Aşılanıyor
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Sinop'ta, kırsal okullarda çocuklara sıfır atık ve geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla tiyatro gösterisi düzenlendi. 'Bora geri dönüşüm yolunda' adlı oyunda, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konuları işlenerek toplumsal farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı.

Kentte daha temiz çevre için sıfır artık ve geri dönüşüm konularında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim alan öğrenciler, sıfır atığın ve geri dönüşümün öneminin konu edildiği tiyatro oyunuyla buluşturuluyor.

Sinop Hayaller Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Enes Cangül'ün yaptığı "Bora geri dönüşüm yolunda" adlı oyunda, çocuklara çevreye bırakılan çöplerin doğaya verdiği zararlar anlatılarak sıfır atık ve geri dönüşüm konularının önemine dikkat çekiliyor.

Lala Köyü İlkokulu'nda sahnelenen oyunu izleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AA muhabirine, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmanın her bireyin asli görevi olduğunu söyledi.

Çocuklara daha güzel dünya hazırlamak amacıyla İl Özel İdaresi olarak sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini anlatan Çınkıl, şunları kaydetti:

"Hazırlanan bu projeyle tiyatronun büyülü diliyle geri dönüşümün önemini çocuklarımıza anlatarak sıfır atık bilincini sahne üzerinden topluma yaymayı hedefledik. 10 ayrı köy okulunda bu gösteriyi yapıyoruz ki çocuklarımızı daha fazla çevre bilinciyle donatmış olalım. Umuyorum ki yarınların umudu olan çocuklarımıza temiz dünya bırakmak için çıktığımız bu yolculukta sanatla şekillenen çevre bilinci, dalga dalga yayılacaktır."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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