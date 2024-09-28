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Sinop'ta Cinsel İçerikli Hap Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Sinop'ta Cinsel İçerikli Hap Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli hap sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 158 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda cinsel içerikli hap sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde cinsel içerikli hap sattığı belirlenen kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İş yerindeki aramada 158 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel

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