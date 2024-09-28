Sinop'ta Cinsel İçerikli Hap Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Sinop'ta düzenlenen operasyonda cinsel içerikli hap sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerinde cinsel içerikli hap sattığı belirlenen kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İş yerindeki aramada 158 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.