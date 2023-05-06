Sinop'ta çıkan yangında 4 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev ve 2 ahır tamamen yandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev ve 2 ahır tamamen yandı.

İlçeye bağlı Dodurga köyü Çal Mahallesi'nde Hasan Kocabaş'a ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki evlere de sıçrayan yangına Boyabat ve Durağan belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucunda Kocabaş ile Osman Kısa, Ahmet Erol ve Hayrullah Erol'a ait tek katlı ahşap evlerle 2 ahır tamamen yandı.

Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.