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Sinop'ta Cep Telefonu Dükkanından Hırsızlık

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Sinop'un Gerze ilçesinde bir cep telefonu dükkanından elektronik eşya çalan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir cep telefonu dükkanından elektronik eşya çalan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan iş yerinin camını taş atarak kıran 2 zanlı, içeri girerek cep telefonu ve elektronik eşyaları alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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