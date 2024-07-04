Sinop'ta Cep Telefonu Dükkanından Hırsızlık
Sinop'un Gerze ilçesinde bir cep telefonu dükkanından elektronik eşya çalan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Sinop'un Gerze ilçesinde bir cep telefonu dükkanından elektronik eşya çalan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan iş yerinin camını taş atarak kıran 2 zanlı, içeri girerek cep telefonu ve elektronik eşyaları alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.