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Sinop'ta çeltik tarlaları su sorunu yaşıyor

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Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlaları, kuyulardan çekilen su ile sulanıyor. Ancak soğuk suyun çeltik verimini düşürdüğü belirtiliyor. Çiftçiler, su sorununun çözümü için sulama barajı yapılmasını talep ediyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlaları, kuyulardan çekilen su ile sulanıyor.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, yaptığı açıklamada, kuyulardan çekilen suyun soğuk olmasının çeltik verimini beklenen rekoltenin altına düşürdüğünü söyledi.

Çiftçilerin su sorununun köklü çözüme kavuşturulması için Kolaz Çayı'nın üst tarafına sulama barajı yapılması gerektiğini belirten Elmacı "Yağmurların, kar suyunun bol olduğu aylarda burada tutulacak su, yaz aylarında çiftçimize yarayacaktır. Küresel ısınmaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Yağmur diye yalvarıyoruz. İnşallah yağacak yağmur çiftçimizi rahatlatır." dedi.

Bağlıca Köyü Muhtarı ve çeltik üreticisi Satılmış Demir ise köylerindeki ve bölgedeki diğer köylerde çeltik üreticilerinin Gökırmak ve Kolaz Çayı'nın suyunun kesilmesiyle tarlalarını köy kooperatifleri tarafından açılan su kuyularından çekilen su ile suladıklarını anlattı.

Şimdilik çeltiklerimizi yanmaktan kurtardıklarını dile getiren Demir, "Tabii bunun bir maliyeti var. Elektrik kullanarak motorlarla çektiğimiz suyun faturası bizi zorluyor. Devletimizden elektrik fatura bedelini faizsiz olarak çeltik hasadı sonrasında almasını talep ediyoruz. Çeltik taban fiyatının da yüzümüzü güldürecek, yorgunluğumuzu alacak bir fiyat olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat Çeltik Sinop Ekonomi Güncel Haberler

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