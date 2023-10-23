Türkiye'nin önemli çeltik üretim bölgelerinden olan Sinop'ta çeltik hasadı başladı.

Sinop'a bağlı Mertoğlu köyünde mayıs ayında ekilen çeltikte hasat zamanı geldi. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla araziye giren biçerdöverler çeltikleri hasat etmeye başladı.

Kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraş verdiklerini söyleyen çiftçi Murat Kümeç, "Bu yıl çeltikler şu anda gayet normal. İyinin üzerinde, verimler güzel. Tarladaki bereketten memnunuz ama devletimiz bir açıklama yapmadı. İnşallah bizi fabrikacılara, tüccara bırakmaz. Değerinde satmayı ve para kazanmayı istiyoruz" dedi. - SİNOP