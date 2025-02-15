Sinop'ta Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
Sinop'un Lala köyünde bir evin çatısında çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında çatıda hasar oluştu.
Sinop'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Lala köyü Tavukçu Mahallesi'nde Haşim Yalçın'a ait iki katlı müstakil evin çatısında baca yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu çatıya yayılan yangını söndürdü.
Yangında, evin çatısında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel