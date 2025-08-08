Sinop'ta Çarpışmalı Kaza: Bir Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Çarpışmalı Kaza: Bir Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Bir sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

A.H. idaresindeki 34 FYB 460 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Kastamonu kara yolu Karacaören köyü yakınlarında K.A'nın kullandığı 57 DS 301 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 FYB 460 plakalı araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.H, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
500
