Sinop'ta Boyabat çemberi motifli gömleğe tasarım tescili

Sinop'un Boyabat ilçesinde üretilen gömleğe Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarım tescil belgesi verildi. Boyabat Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan gömlek, yöresel motiflerle tasarlandı.

Sinop'ta Boyabat çemberinin motifleriyle hazırlanan gömleğe, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tasarım tescil belgesi verildi.

Boyabat Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Elçin Yayla, AA muhabirine, geçen yıl şubatta kurulan kooperatiflerinin, yöresel dokuma, ahşap yakma ve gıda sektöründe hizmet verdiğini söyledi.

Kadınların el becerileriyle yaptığı üretimleri finansal kaynağa dönüştürmelerini sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Yayla, kendilerine destek veren Kaymakam Enver Yılmaz ve Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'a teşekkür etti.

Boyabat'ın motiflerini gömlekte düşünerek çalışma yaptıklarını dile getiren Yayla, "Yöremize ait bir tasarımın tescilini almak istedik. Kooperatifimizin markalaşmasını ve farklı bir dokumayla, ürünle ortaya çıkmasını amaçladık. Coğrafi işareti alınmış Boyabat çemberimizin motiflerinden, kibrit çöpünü ve geleneksel dokumada kullanılan pirinç motifini kullanmak istedik. Bu iki motifimiz de bereketi temsil eden motiflerimizden." dedi.

Yayla, Boyabat gömleğine tasarım tescilini almak için haziranda TÜRKPATENT'e başvurduklarını anlatarak, "23 Kasım'da tasarım tescil belgemiz bizlere ulaştı. Artık Boyabat gömleğinin pazar bulması için çalışma yapacağız. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kooperatif bünyesinde çember dokuma eğitimi veren Hatice Keleş de ürünlerini ileriye taşımak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Ev hanımlarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize salonu tahsis eden Boyabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.