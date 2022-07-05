Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı görevinden istifa etti Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sinop'ta Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çakıcı, AA muhabirine, Kaymakamlığa verdiği istifa dilekçesinin yürürlüğe konulduğunu söyledi. Kararının herkes için hayırlı olmasını dileyen Çakıcı, "İstifa dilekçemi birkaç gün önce sunmuştum. Şu an itibarıyla yürürlüğe girdi." dedi. Bu arada Çakıcı'dan boşalan belediye başkanlığı görevi için 8 Temmuz Cuma günü toplanacak Belediye Meclisi'nde oylama yapılacağı öğrenildi. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Şefik Çakıcı Boyabat Sinop Güncel Haberler

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