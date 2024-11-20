Sinop'ta, boy sınırının altında avlanan 4 bin 960 kilogram balığa el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda sahil şeridinde ve balıkçı barınaklarında kontroller gerçekleştiren ekipler, denetimler sırasında mevzuata aykırı olarak boy sınırının altına avcılık yaptıkları tespit edilen 5 balıkçıya idari para cezası uyguladı.

Ekiplerce kontrollerde, yasal boy sınırının altında avlandığı tespit edilen 4 bin 950 kilogram istavrit ile 10 kilogram kalkan balığına el konuldu.