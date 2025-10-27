Haberler

Sinop'ta 'Boletus Edulis' Mantarının Toplanması ve İhracatı

Sinop'ta 'Boletus Edulis' Mantarının Toplanması ve İhracatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta vatandaşlar, 'boletus edulis' mantarını zorlu doğa koşullarında toplayarak hem ek gelir elde ediyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Mantarların kilogramı 600 liradan satılıyor ve çoğu yurt dışına ihraç ediliyor. Uzmanlar, mantar toplarken dikkat edilmesi gereken noktaları vurguluyor.

Sinop'ta ormanlık alanlarda yetişen, halk arasında fesleğen ya da çörek mantarı olarak bilinen "boletus edulis" mantarını engebeli arazilerde çalılıkların arasında zorlu şartlarda toplayanlar, mantarı satarak para kazanıyor.

Kentte çok sayıda vatandaş, yenilebilen bir mantar türü olan, genellikle makarna sosu, çorbalar ya da sotelenerek tüketilen "boletus edulis" mantarını bulabilmek için doğada mesai harcıyor.

Özel araçlarıyla ormanlık alanlara gidenler, havaya aldırış etmeden dağ tepe buldukları mantarları sepet ve kovalara doldurup yol güzergahlarına çıkararak satışını gerçekleştiriyor.

Kilosu 600 liradan satılıyor

Burada farklı mantar işleme firmaları yetkililerince kontrol edilerek kilogramı 600 liradan alımı yapılan mantarlar daha sonra araçlara yüklenerek il dışındaki tesislere sevk ediliyor.

Bölgede mantar alımı yapan firma yetkilisi İhsan Kapusuz, AA muhabirine, Türkiye'nin mantar çıkan her bölgesinde alım yaptıklarını söyledi.

Sinop'ta toplanan zehirsiz mantar türlerinin ağırlıkla yemeklerde kullanıldığını vurgulayan Kapusuz, bu mantarların büyük bir bölümünün de yurt dışına gönderildiğini anlattı.

Kapusuz, her mevsimde çıkan mantar türleri bulunduğuna işaret ederek, "İlkbaharda çıkan mantarlar vardır sarıkız, kuzugöbeği gibi onları takip ederiz. Ondan sonra bu mantarlar çıkar. Borazan, siyah dediğimiz mantarlar var. Hepsini satın alırız." dedi.

Doğal yolla yetişen mantarların hem bölge halkına gelir hem de ihracata katkı sunduğunu vurgulayan Kapusuz, "Yemeklerde kullanılıyor. Başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine gidiyor, dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor. Biz burada en az 20 milyon lira para dağıtmışızdır bir haftadır. Bunun tamamı da faturalıdır. Bizim şirketimiz var. Bizim için de nakliyeci için de köylü için de herkes için önemli bir gelir kaynağı." diye konuştu.

Kapusuz, geçen yıla oranla mantar rekoltesinde düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.

İşinden çıkıp mantar topluyor

Ormanda mantar toplayan Ertan Yıldız, mantardan ek gelir elde ettiklerini söyledi.

Günün yaklaşık 4 saatini mantar aramaya ayırdığını belirten Yıldız, "Ben mesela iş yerimden çıkıyorum ve 3-4 saat burada geziyorum. Hem stresimi atıyorum hem mantar topluyorum. Hem evime yemeye götürüyorum hem ticaretini yapıyoruz. Güzel de para veriyorlar, bizim için o önemli." ifadelerini kullandı.

Aysel Akgül ise mantar toplamanın zorlukları olmasına rağmen yorgunluğa değdiğini dile getirdi.

Mantar türlerinden anlamayan birinin mantar toplamasının mümkün olmadığını kaydeden Akgül, "Ben çocukluğumdan bu yana topladığım için zehirli, zehirsiz hangisi hemen ayırt edebiliyorum. Toplayanın mantarı tanıması lazım çünkü birbirlerine çok benziyor." dedi.

Doğada olmayı sevdiğini dile getiren Akgül, mantar toplayarak aile bütçelerine katkı sundukları için mutlu olduklarını vurguladı.

Bilmeyenin mantar toplamaması uyarısı

Mantar konusunda araştırmalar yapan ve yayınları bulunan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Erdem, Türkiye'de çok sayıda farklı mantar türü olduğunu söyledi.

Zehirli mantarların ölümcül oldukları, bilmeyenin mantar toplamaması ya da bilmediği mantarı yememesi uyarısında bulunan Erdem, vatandaşlardan hangi mantarların zehirli, hangilerinin zehirsiz olduklarını ayırt edebilmeleri için mantar alanında hazırlanmış bilimsel yayınları takip etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıdan vatandaşlarımız mantar topladıkları alanlarda yenilebilir olmayan veya kullanmayı düşünmedikleri mantarları koparmamalı ve çevreye atmamalıdır. Mantarların ince ve kaba temizliği mutlaka toplandığı yerde yapılmalıdır. Yine mantarlar gözenekli bir sepete toplanmalı. Çünkü poşet ve kapalı kaplara konulan mantarlar kısa sürede bozulur."

Erdem, doğada fesleğen ya da çörek mantarına benzer birçok farklı mantar türü olduğunu da anımsatarak, "Bunları birbirinden ayırt etmek çok zordur. Ancak bu noktada mantarları toplarken dikkat edilmesi gereken birinci kural mantarı bilmek ve tanımaktır. Yine bu alanda hazırlanmış bilimsel makalelerden faydalanmak çok önem arz ediyor. Diğer açıdan bir mantarın zehirli olup olmadığını belirlemenin hiçbir kısa yolu yoktur." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.