Sinop'ta bisikletli polis timleri göreve başladı

SİNOP - Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve "Martılar" diye adlandırılan bisikletli polis timleri göreve başladı.

Sinop Hamsilos polis noktasında görev yapacak "Martılar" olarak adlandırılan Bisikletli Polis Timleri, eğitimlerinin ardından göreve başladı. Ekipler, suç mahallinde, soruşturmayı yürütecek birimlere derhal bilgi verecek, görevli personel gelinceye kadar olay yerinde suç iz, eser, emare ve delillerini muhafazası ve şüphelilerin veya sanıkların korunması için her türlü tedbiri alacak.

Konu hakkında bilgi veren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bu bölgede turizmin gelişmesiyle beraber ciddi yatırımlarımız da oldu. Güvenlik meselesini daha iyi çözebilmemiz Hamsilos Akliman yürüyüş yolunda polis noktasını hizmetini bugün faaliyete geçiriyoruz. Aynı zaman da bir farklı yenilik olarak da hem asayiş görevi hem bu devriyeli bisikletli polis devriyesini de hizmete sunacağız. 24 saat esaslı. Bunlara emniyet dilinde martı timleri deniliyor. İlk defa ilimizde bir bisikletli polis hizmeti vermeye bu bölgede başlıyor. 24 saat esaslı hem polis noktası hem devriye hizmeti olarak noktamızı faaliyete geçiriyoruz. İnsanların huzur ve güvenliği için özel idaremiz tarafından yapımı tamamlanan polis noktamızın da ilimize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah"dedi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ise, "Türkiye'de 8 tane ilde bisikletli martı timleri görev alıyor. Sinop ilimizde 9. olarak yine faaliyete geçecek. Bu manada halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak adına hem bisikletli polislerimiz ile birlikte vatandaşlara örnek olup Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan bisiklet yolunu daha da özendirmek ve insanların burada bisikletle birlikte aslında keyifli bir şekilde tatil yapmalarını sağlamak için bizlerde buradayız. Hem güvenlik sağlayacağız hem de örnek olmaya çalışacağız. 24 saat esasına göre burada nokta hizmeti vereceğiz. katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra her şeyde yenilikler ile birlikte güvenlik politikamızı bu manada geliştirmeye çalışacağız" diye konuştu.