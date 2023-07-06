Sinop'ta bir kişinin bıçaklanarak öldüğü kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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Sinop'ta meydana gelen bir kavgada bıçaklanarak öldürülen kişiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak bir işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Sinop'ta bir kişinin bıçaklanarak öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan G.Ç. ve O.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayla ilgili kentte faaliyet gösteren bir işletmenin faaliyetleri bir ay süreyle Valiliğin talebi üzerine Sinop Belediyesince durduruldu. ??????
Kent merkezi Tersane mevkiinde 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan Deniz A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis, olayla ilgili G.Ç. ve O.Z'yi gözaltına almıştı.