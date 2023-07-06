Sinop'ta bir kişinin bıçaklanarak öldüğü kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Sinop'ta meydana gelen bir kavgada bıçaklanarak öldürülen kişiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak bir işletmenin faaliyetleri durduruldu.