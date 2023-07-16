Sinop'ta bir inşaat firmasına ait depo tamamen yandı

Sinop'ta bir inşaat firmasına ait depoda çıkan yangın sonucu depo tamamen yandı. Yangına itfaiye ekipleri ve polis müdahale etti.

Sinop'ta bir inşaat firmasına ait depo, çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Bostancılı Mahallesi'nde, bir inşaat firmasına ait inşaat malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Sinop Belediyesi ve ilçe belediyeleri itfaiyelerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA'larla müdahale etti.

İş makineleriyle duvarların yıkılmasıyla da ekipler, deponun içindeki yangını söndürmeye çalıştı.

Yürütülen çalışmalar sonucu söndürülen yangında, depo tamamen yandı.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de olay yerine gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.