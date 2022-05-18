Bir balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu besledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu besledi

AA - Emre Demirkol - Güncel
 - Güncelleme:

Sinop'ta bir balıkçının teknesine yaklaşan yunus balığını beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'ta bir balıkçının teknesine yaklaşan yunus balığını beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin iç liman mevkisinde denize açılan bir balıkçı, limana dönüşe geçtiği sırada teknesinin yanına yunusun yaklaştığını fark etti.

Yunusu, balık atarak besleyen balıkçı, bu sırada kendisini görüntüleyen amatör denizcilerle de sohbet etti.

Görüntülerde, balıkçının yunus için attığı balıklara martıların ortak olmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

AA / Emre Demirkol - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title