Sinop'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Sinop'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kent merkezindeki Ada Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken dairede hasar oluştu.