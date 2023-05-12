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Sinop'ta bina yıkımında sulama yapan itfaiyeci düşerek yaralandı

Sinop'ta bina yıkımında sulama yapan itfaiyeci düşerek yaralandı

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Sinop"ta, bina yıkımı sırasında enkazda sulama yapan itfaiyeci düşerek yaralandı.

Sinop"ta, bina yıkımı sırasında enkazda sulama yapan itfaiyeci düşerek yaralandı.

Kent merkezi Uğur Mumcu Meydanı'nda yıkım yapılan bir binanın enkazında sulama yapan Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Fehmi Ç, bu sırada dengesini kaybederek düştü.

Kafasından yaralanan Fehmi Ç'ye müdahaleyi olay yerinde bulunan diğer itfaiyecileri yaptı.

Yaralanan Fehmi Ç, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop Belediyesi İtfaiye Sinop Güncel Haberler

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