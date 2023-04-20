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Sinop'ta besicinin kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma buldu

Sinop'ta besicinin kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma buldu

Güncel Haberler

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir besiciye ait kaybolan dört büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir besiciye ait kaybolan dört büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde bir besiciye ait dört büyükbaş hayvanın ormanlık alanda kaybolması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yedi asayiş timi ve 25 personelin katılımıyla 16 kilometrelik alanda gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucu ekiplerce bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Türkeli Sinop Güncel Haberler

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