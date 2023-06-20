Üye Girişi
Haberler
Sinop'ta bedensel engelli kişi odasında ölü bulundu

Sinop'ta bedensel engelli kişi odasında ölü bulundu

Güncel Haberler

Sinop'un Boyabat ilçesinde bedensel engelli bir kişi odasında ölü bulundu. Ercan Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bedensel engelli bir kişi odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Fidanlık Sokak'ta tek katlı evde anne ve ağabeyi ile yaşayan bedensel engelli Ercan Gürbüz (50), kapısını kilitlediği odasından uzun süre çıkmayınca ailesi şüphelendi.

İçeriden ses gelmemesi üzerine camdan odaya giren yakınları, Gürbüz'ü bilgisayar masası önündeki sandalyede hareketsiz vaziyette buldu.

Ailenin polise haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ercan Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Gürbüz'ün cenazesi otopsi için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Hisarcık Boyabat Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title