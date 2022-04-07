Sinop'ta bazı yollar ve köylerde heyelan meydana geldi

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'ta bazı yollar ve yerleşim yerlerinde heyelan meydana geldi.

Kentte yağışların ve karın erimesinin ardından Ayancık, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde bazı köy yollarında çok sayıda heyelan oluştu.

İl Özel İdaresi ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayancık'ta ise 3 farklı yerleşim yerinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, köylerde incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından heyelan sonucu zarar gören 3 ev için boşaltma kararı verildi.

AFAD ekipleri ayrıca köy muhtarlarını heyelan konusunda bilgilendirdi.