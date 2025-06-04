Sinop'ta Bayram Öncesi Rip Akıntısı Uyarısı

Sinop'ta Bayram Öncesi Rip Akıntısı Uyarısı
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Sinop'ta, Kurban Bayramı öncesinde deniz tatili yapacaklar için rip akıntısı hakkında uyarılar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Valilik, vatandaşları bilgilendirici broşürler ve videolarla uyardı.

Sinop'ta, bayram tatili öncesi boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.

Bayram tatillerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan 175 kilometre sahil şeridine sahip kentte, yaşanması muhtemel boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerince bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda yaz sezonunun başlaması dolayısıyla ekiplerce sahil ve plajlarda vatandaşlara broşürler dağıtılarak uyarılarda bulunuluyor.

Kentte Kurban Bayramı öncesi vatandaşların deniz keyfini güvenle yaşayabilmelerine yönelik Valilik tarafından da rip akıntısı uyarısı yapıldı.

Valilik tarafından yayımlanan ve rip akıntısı ile oluşturduğu tehlikelerin anlatıldığı videoda, ayrıca vatandaşlara rip akıntısı ile karşılaşmaları halinde neler yapmaları gerektiği konusunda da bilgiler aktarıldı.

Videoda ayrıca vatandaşlardan belirlenen güvenli sahiller dışında denize girmemeleri de istendi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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