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Sinop'ta Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Sinop'ta Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 34 KLB 204 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Töngel mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Sürücünün yanı sıra araçtaki N.K, A.K, Y.E. ve Ç.E'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Sinop ve Gerze ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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