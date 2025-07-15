Sinop'ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Sinop'ta 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Banu Arslan (35), olay sonrası hastanede hayatını kaybetti. Düşme sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP'ta, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Banu Arslan (35), hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ada Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Banu Arslan, iddiaya göre balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Banu Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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