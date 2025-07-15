Sinop'ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Sinop'ta 5 katlı bir apartmanın balkonundan düşen Banu Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sinop'ta balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Kent merkezi Kefevi Mahallesi'nde ikamet eden Banu Arslan, 5 katlı apartmanın son katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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