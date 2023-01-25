Sinop'ta balıkçıların ağlarına 6 kilogramlık torik takıldı

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 6 kilogram ağırlığında torik balığı takıldı.

Kentte denize açılan balıkçılarca avlanan torik, kilogramı 750 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Adnan Özsoy, torik balığının nadir olsa da zaman zaman ağlara takıldığını söyledi.

Palamut avcılığının bu sezon bol ve bereketli geçtiğini vurgulayan Özsoy, "Zaman zaman avlanan torikler 4 ila 6 kilogram arasında değişiyor. Bu dönemde ağlara takılmaları hem bizi hem de tüketiciyi mutlu ediyor. Çünkü iyice yağlanmış torik çok lezzetli olur. Dolasıyla alıcısı fiyatı yüksek olmasına rağmen her zaman vardır." ifadesini kullandı.