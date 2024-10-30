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Sinop'ta Balıkçıların Ağına İklim Değişikliğinin Göstergesi Mavi Yengeç Takıldı

Sinop'ta Balıkçıların Ağına İklim Değişikliğinin Göstergesi Mavi Yengeç Takıldı
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Sinop'ta denize açılan balıkçılar, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç avladı. Balıkçılar, bu durumun iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Kentte denize açılan balıkçılar, yaşam alanları daha çok okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç avladı.

Balıkçı Talat Baş, AA muhabirine, mavi yengecin Karadeniz'de ağlarına takılmasının iklim değişikliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Söz konusu canlının yaşam alanlarının daha çok sıcak denizler ve okyanus olduğunu vurgulayan Baş, "Son birkaç yıldır çok nadir olsa da ağlarımıza takılmaya başladı. Bu sezon ilk kez ağımıza takılmış oldu." dedi.

Baş, tezgaha koydukları yengecin vatandaşların da ilgisini çektiğine işaret ederek, "Şekli, yapısı, rengi insanlara ilginç geliyor. Meraklarını gidermek için sürekli bize sorular soruyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Balıkçılık Denizcilik Karadeniz Ekonomi Güncel Çevre Yaşam Dünya sinop

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