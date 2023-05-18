Sinop'ta balıkçılarca yapılan 'lakerda' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Sinop'ta balıkçılar tarafından iri palamutlardan yapılan lakerda (tuzlu balık), Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Sinop'ta balıkçılar tarafından iri palamutlardan yapılan lakerda (tuzlu balık), Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, lakerdanın coğrafi işaret alması için 2 yıl önce başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT'in Sinop'ta üretilen lakerdaya coğrafi işaret tescil belgesi verdiği aktarılan açıklamada, kararın balıkçılık sektörü adına sevindirici bir gelişme olduğu kaydedildi.