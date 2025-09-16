Sinop'ta Balıkçılar Yılan Balığıyla Karşılaştı

Haberler

Sinop'ta hamsi avcılığı yapan balıkçılar, ağlarına takılan nadir bir yılan balığıyla karşılaştı. Hamsi dolu ağlarının içinde bulunan yılan balığı, balıkçı tezgahında satışa sunularak kısa sürede alıcı buldu.

Sinop'ta, hamsi avlayan balıkçıların ağına nadir görülen yılan balığı takıldı.

Kentte hamsi avcılığı yapmak için Karadeniz'e açılan balıkçılar ağlarını denize bıraktı.

Bir süre sonra hamsi dolu ağlarını denizden çıkaran balıkçılar bu sırada hamsilerin içinde bir yılan balığı olduğunu fark etti.

Daha çok akarsuların denizle buluştuğu noktalarda yaşadığı bilinen ve son yıllarda nadir görülen yılan balığı kentteki bir balıkçı tezgahında satışa sunuldu.

Bir metreye yakın uzunluğa sahip olan ve vatandaşların ilgisini çeken balık, kısa sürede satıldı.

