Sinop'ta Balıkçılar İsrail Saldırılarına Karşı Tekneyle Protesto Düzenledi

Sinop'ta, Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen programa katılan ve Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden tekneler, İskele Meydanı sahiline ulaştı.

Sahilde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından karşılanan balıkçılar, siren çalarak katılımcıları selamladı.

İsrail'i kınayan sloganlar atan vatandaşlar, yapılan duanın ardından dağıldı.