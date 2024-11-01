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Sinop'ta Balıkçılar Bir Gecede Binlerce Kasa Palamut Avladı

Sinop'ta Balıkçılar Bir Gecede Binlerce Kasa Palamut Avladı
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Sinop'ta gece boyunca avlanan balıkçılar, limana binlerce kasa palamutla döndü. Bu yıl balık avcılığının bereketli geçtiğini belirten balıkçılar, vatandaşların da yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bir gecede binlerce kasa palamut avlayarak limana döndü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi, palamut avcılığı için ağlarını Karadeniz'e bıraktı.

Gece boyunca Sinop açıklarında avlanan balıkçıklar, limana binlerce kasa palamutla döndü.

Balıkçı Halil İbrahim Aydeniz, AA muhabirine, bu sene balık avcılığının çok iyi gittiğini söyledi.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını, halen de almaya devam ettiklerini anlatan Aydeniz, "İki aydan beri avcılık yapıyoruz. Hemen hemen her gün balık tutuluyor. 5 gün hava esti, o ara avlanmaya ara verdik. Bugün iki kayığımızda toplam 4 bin kasa palamudumuz var." dedi.

Balıkçı Cevdet Tokdemir ise sezonun bereketli geçtiğini, denize açılan balıkçıların günlük ortalama 2-3 bin kasa balıkla limana döndüğünü dile getirdi.

Bolluk nedeniyle hem kendilerinin hem vatandaşın yüzünün güldüğünü vurgulayan Tokdemir, tezgahlarda 80 liradan satışa sunulan palamutların ağırlıklarının 1,5 kilograma yaklaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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