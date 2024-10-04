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Sinop'ta Balıkçılar Bir Gecede 2 Bin Kasa Palamut Avladı

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Sinop'ta balık avlama sezonunun başlamasının ardından kıyı balıkçıları, bir gecede 2 bin kasa palamut yakalayarak limana döndü. Palamutların tanesi 80 liradan satışa sunulacak.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar, bir gecede 2 bin kasa palamut avladı.

1 Eylül'de başlayan av sezonu sonrası Karadeniz'de yaşanan palamut bereketi devam ediyor.

Sinop'ta küçük boylardaki tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, limana 2 bin kasa palamut avlayarak döndü.

Kentin İnceburun ve Akliman açıklarında avlanan bir kilogram ağırlığındaki palamutlar, tanesi 80 liradan satışa sunuldu.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, Sinop civarında bu sezon ilk defa bu kadar yoğun palamut avcılığı olduğunu söyledi.

Kıyı balıkçılarının avladıkları 2 bin kasa palamutla yüzlerinin güldüğünü vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu sezon palamut bolluğu var. Sinop civarında fazla avcılık yoktu ama çok şükür bugün ilk defa kıyı balıkçısının yüzü güldü. İnşallah bunları dışarılara sevk ederek satmaya çalışacağız. Vatandaşın palamuda ilgisi de devam ediyor. Çünkü artık tuzlama zamanı geldi. Bu balıklar artık tuzlanabilir. Bu fırsatı kaçırmasınlar."

Tuncer, palamut bolluğunun hava şartları uygun gittiği sürece devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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