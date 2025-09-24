Sinop'ta Balıkçılar 9 Bin Palamut Avladı

Sinop'ta denize açılan balıkçıklar, 9 bin civarında palamut avlayarak limana döndü.

Kentte 10 metre uzunluğundaki küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, ağları palamut dolu şekilde limana dönüş yaptı.

1 Eylül'de başlayan av sezonunda ilk kez bu kadar yoğun miktarda ağlara takılan palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Balıkçılar tarafından ağlardan çıkarılan palamutlar, açık artırma usulüyle yapılan ihalenin ardından kentteki tezgahlarda tanesi 400 liradan satışa sunuldu.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, bu sezon ilk defa yoğun palamut avlandığını söyleyerek, "Sezon açıldığından beri palamut avcılığı ilk defa bu akşam oldu. Kooperatifimize yaklaşık 450 kasa palamut geldi. Temennimiz bundan sonra da devam etmesi." ifadesini kullandı.

Tuncer, deniz suyunun soğumasıyla palamut avcılığının artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.