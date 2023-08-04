Sinop'ta balık sezonu öncesi tekneler denetleniyor

Sinop Liman Başkanlığı, balık sezonu öncesi balıkçı teknelerinde denetim ve kontrollere başladı. Teknelerin denize elverişli olup olmadığı ve gerekli malzemelerin bulunup bulunmadığı inceleniyor.

Sinop'ta balık sezonun açılmasına yaklaşık bir ay kala balıkçı tekneleri denetlenmeye başladı.

Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, AA muhabirine, sezon öncesi balıkçı teknelerinde denetim ve kontrollere başladıklarını söyledi.

Karadeniz'de Sinop açıklarının balığın yoğun olduğu bir bölge olarak bilindiğini ifade eden Uzunoğlu, balık sezonunda önemli balıkçıların bir çoğunun bu bölgede avlandığını belirterek, "Şu anda av sezonu öncesi balıkçı teknelerinin, 4922 sayılı denizde can ve mal koruma kanunu kapsamında kontroller ve denetimler yapıyoruz. Denize elverişli olup olmadıklarına ilişkin belgelerini inceliyoruz." dedi.

Uzunoğlu, gemide bulunması zorunlu olan can simidi, can yeleği, yangın söndürme tüpleri ile geminin genel donanımı, seyir fenerleri gibi malzemelerinin de denetlediğini ifade ederek, "Liman başkanlığına çeşitli özellikte 900 civarında tekne bağlı. Bunların içerisinde 506 özel tekne, 350 balık avlama teknesi, 12 ticari yat, 16 tescilli gemi ve 15 gezi ve eğlence amaçlı tekne bulunuyor." diye konuştu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü ise, av sezonu öncesi hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, balıkçıların denetlemelerde evrak ve malzeme eksiğinin olmaması için çalıştıklarını belirtti.