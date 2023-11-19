Sinop'ta balık etinden mantı yapıldı

SİNOP - Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sinop Lakerda Festivali'nde balıktan mantı yapıldı. Levrek balığından yapılan mantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sinop'ta Lakerda Festivali etkinlikleri sürüyor. Etkinlikte yeni bir lezzet ilk defa vatandaşlara sunuldu. Sinop'un meşhur kıymalı mantısı, levrek balığından yapılmış yeni haliyle vatandaşlara ikram edildi. Sinop Kadın Kooperatifi tarafından festivale özel pişirilen mantı, festivale katılanlar tarafından levrekli mantıya yoğun ilgi gördü. Levrekli mantı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Sinop Kadın Kooperatifi yönetim ortaklarından Fatma Ustacan, yaptığı açıklamada, "Balıktan mantı yapma fikri kooperatif olarak Lakerda Festivali'nin hazırlığını yaparken kendi içimizde konuşarak değişik bir sunum yapalım diye konuştuk. Geçen sene arkadaşlarımız hamsi burger yapmışlardı. Sevilmişti ve bu sene tekrar yapıldı. Bu sene dedik bir şey daha yapalım. Balık ile mantıyı buluşturalım dedik. Önce kendimiz yaptık, denedik ve tadına baktık. Sunumunu kendimize yaptık ve beğendik. Damak lezzeti ve görüntü ile bizim onayımızdan geçince de sunmaya karar verdik. Tadanlar da çok memnun kaldılar, çok beğendiler, bu da bizim hoşumuza gitti" dedi.

Mantının yapımı hakkında bilgilere veren Ustacan, "Mantıyı deniz levreğinden yaptık. Levrek balığını temizledik. Kılçıklarından arındırdık, arındırdıktan sonra maydonoz, soğan, karabiber gibi balığın sevdiği baharatlar ile hardallı bir sos yaptık ve birleştirdik. Bir iç hamur hazırladık. Hazırladığımız iç hamurla mantı açtık, pişirdik ve çok güzel oldu" diye konuştu.

Levrekli mantıyı tadanlar mantıyı şahane bulduklarını, mantının levrek ve özel sosla birleşiminin çok lezzetli olduğunu söyledi.